Киев, 24 сентября 2019, 19:04 — REGNUM Политический эксперт, экс-губернатор Луганщины Ирина Веригина раскритиковала мэра Киева Виталия Кличко за его неспособность качественно обновить столичную инфраструктуру и навести порядок. Соответствующее заявление Веригина сделала 24 сентября в эфире одного из украинских телеканалов.
В частности, она напомнила, что в Киеве на Нивках уже рассыпается мост, который якобы отремонтировали в 2016 году.
Она считает, что партия «Слуга народа» хочет взять власть в Киеве, поскольку имеет высокий уровень доверия среди киевлян.
По её словам, законопроект «О столице Украины — городе-герое Киеве», который подала группа депутатов от «Слуги народа», «говорит не о децентрализации, а про централизацию власти».
Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября мэр Кличко попросил своих заместителей Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко написать заявления об отставке. Кличко отметил неудовлетворительные темпы строительства метро на Виноградарь и Шулявского путепровода. Также у мэра есть вопросы к работе в сфере парковки и внедрения электронного билета в общественном транспорте. В свою очередь заместители отказались уходить в отставку.
Напомним, 13 сентября в Верховной раде был зарегистрирован проект закона «О столице Украины — городе-герое Киеве». Документ предусматривает проведение внеочередных местных выборов, разделение должностей мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации. При этом должность главы КГГА считается несовместимой с любыми другими должностями. Также предусмотрено восстановление районных советов.