Екатеринбург, , 19:12 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял у себя в резиденции активистов, ранее протестовавших против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом сообщает ИА Znak.

Глава региона встретился с депутатом гордумы Константином Киселёвым, экс-депутатом гордумы Дмитрием Головиным и общественником Алексеем Беззубом.

Общественники пытались донести мысль, что нужно обеспечить «максимальную прозрачность и контролируемость» в ходе проведения опроса о новом месте для храма Святой Екатерины. А Алексей Беззуб заметил, что есть сомнения в необходимости опроса.

По словам участников встречи, губернатор «посетовал», что поздно включился в обсуждение опроса, но отменять голосование не собирается. Целью главы региона было ознакомление с точками зрения общественников.

Напомним, опрос о новой площадке для храма Святой Екатерины пройдёт 13 октября. Жители города выберут одно из двух мест для строительства религиозного объекта.

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