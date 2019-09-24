Тегеран, , 18:56 — REGNUM Йеменские хуситы фактически унизили США и их оружие, сумев поразить нефтяные заводы в Саудовской Аравии, защищённые американскими системами ПВО, заявил 24 сентября президент Ирана Хасан Рухани.

По мнению президента Ирана, Вашингтон и его сателлиты обвиняют Тегеран в причастности к этому удару из-за того, что не могут признать беспомощность своего оружия даже перед устаревшим вооружением, которым пользуются хуситы в борьбе с арабской коалицией.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября два крупнейших нефтеперерабатывающих завода Саудовской Аравии подверглись удару беспилотников и потеряли до 50% производственной мощности. Ответственность за эту атаку сразу взяло на себя йеменское движение хуситов «Ансар Алла».

В данный момент Вашингтон продолжает обвинять Тегеран в этом ударе, не предъявляя никаких доказательств иранского участия в нём.

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