Шри-Джаяварденепура-Котте, , 19:54 — REGNUM Кандидат в президенты Шри-Ланки Готабайа Раджапакса заявил, что в случае своей победы на президентских выборах, которые будут проходить 16 ноября, он восстановит отношения с Китаем и поднимет их на новый уровень. Об этом сообщает индийское новостное агентство Джагран.

Готабайа Раджапакса на этой неделе встречался с рядом высокопоставленных китайских чиновников, заявил его советник и официальный представитель. Раджапакса обращает внимание на то, что Китай выдаёт Шри-Ланке самое большое количество кредитов, а попытки нынешнего правительства «заигрывать» с Индией могут быть губительны для страны в стратегическом плане.

Нынешний президент Индии Майтрипала Сирисена обратил внимание на возможные случаи коррупции при заключении контрактов о строительстве ряда инфраструктурных проектов, спонсируемых китайскими компаниями. Парламент страны принял решение о проведении расследования данных случаев.