Нью-Дели, , 18:36 — REGNUM В ходе встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди с американцами индийского происхождения, специальным гостем на которой был президент США Дональд Трамп, президент США играл менее важную роль, чем премьер-министр Индии. Об этом сообщает индийское новостное агентство Джагран.

Дональд Трамп, пишет Джагран, пытался привлечь внимание толпы и Нарендры Моди, утверждая, что «у Индии и Нарендры Моди лично никогда не было такого хорошего друга, каким является президент Дональд Трамп, в этом я могу вас уверить». Дональд Трамп в ходе своего выступления высоко отозвался о процедуре проведения выборов в Индии и отметил, что индийский народ сделал правильный выбор.

Однако выступление Трампа закончилось вежливыми аплодисментами, среди зрителей не было видно никакой символики поддержки Трампа, каждая реплика Моди же вызывала ликование толпы и продолжительные аплодисменты с выкрикиванием имени премьер-министра Индии.