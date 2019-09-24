Нью-Дели, , 19:27 — REGNUM Представитель федеральной оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Шаши Тарур заявил о том, что в Индии 2019 года осталось меньше возможностей для проявления несогласия по тем или иным политическим и социально-экономическим вопросам, чем в Индии 1962 года. Об этом сообщает индийское новостное агентство Джагран.

Политик выразил свою обеспокоенность тем, что в современной Индии все сложнее высказывать своё личное мнение, если оно идёт вразрез с официальной позицией той или иной партии. Даже в 1962 году, когда Индия находилась в состоянии открытого конфликта с Китаем, любой член парламента мог задать вопрос тогдашнему премьер-министру страны Джавахарлалу Неру, и правительство могло пойти навстречу оппозиции. Такой подход, по мнению политика, обеспечивает больше предпосылок для развития демократии.

Напомним, что Саши Тарур подвергся критике со стороны однопартийцев после его призыва не демонизировать премьер-министра страны Нарендру Моди, а реально оценивать программы, проводимые нынешним правительством.