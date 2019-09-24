Цхинвал, , 18:33 — REGNUM КГБ рассказал об итогах совместной с российскими службами работы в приграничной зоне Южной Осетии в августе и сентябре. Об этом сообщает югоосетинское информагентство «Рес».

Мероприятия, проводимые российскими и югоосетинскими службами были направлены на профилактику правонарушений в пограничной сфере. Был усилен контроля за состоянием режима государственной границы, проведены мероприятия индивидуальной профилактики в отношении лиц, ранее совершивших правонарушения, а также потенциальных нарушителей. За два месяца было задержано 19 нарушителей административно-правовых режимов. 5 задержанных нарушили режим государственной границы и 14 задержанных не соблюдали правила пограничного режима.

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