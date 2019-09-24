Нью-Дели, , 19:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп дал высокую оценку растущим объемам индийских инвестиций в американскую экономику. Об этом 23 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Дональд Трамп, выступая на встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди с представителями индийской диаспоры в США, подчеркнул, что американо-индийские экономические отношения становятся все крепче с годами. По словам американского президента, объемы индийских капиталовложений в экономику США достигли небывалых высот. Дональд Трамп заявил: «Мы готовы ответить нашим индийским друзьям тем же. Соединенные Штаты Америки стремятся обеспечить индийцам доступ к лучшим продуктам на мировом рынке».

Примечательно, что в период правления Бхаратия джаната парти (БДП) во главе с Нарендрой Моди наблюдался значительный рост индийских инвестиций в экономику США. Уровень капиталовложений Индии в американские предприятия не опускался ниже 8,8 млрд долларов в год. По итогам 2018 года индийские инвестиции в США составили более 9,6 млрд долларов.