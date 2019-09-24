Киев, , 18:27 — REGNUM Военно-морские силы Украины начали учения в акватории Чёрного моря, сообщает 24 сентября информагентство министерства обороны Украины «Армия Inform».

Уточняется, что манёвры будут проходить в северо-западной части Чёрного моря.

Группа кораблей, катеров и судов обеспечения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины смогла покинуть причальную стенку в порту Одессы и вышла в море.

«В северо-западной части Чёрного моря экипажи кораблей отработают слаженность действий при маневрах, проведут проверку вооружения, потренируются по организации связи, которая будет сопровождаться обменом данных по освещению воздушной, надводной и подводной обстановки в условиях активных и пассивных помех в так называемом кризисном регионе», — сообщает военное ведомство Украины.

В программе учений указаны бой с кораблем противника, отражение воздушных атак, борьба с подводными диверсантами, минно-заградительные действия.

Кроме того, будут проведены учения по оказанию помощи аварийному кораблю.

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