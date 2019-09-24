Нью-Дели, , 18:28 — REGNUM Начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават заявил об активизации террористов в Балакоте, Пакистан. Об этом 23 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В ходе пресс-конференции генерал Бипин Рават подчеркнул, что пакистанские военные предприняли меры по восстановлению террористической базы «Джаиш-е-Мухаммад» в Балакоте. По словам начальника штаба сухопутных войск Индии, более 500 пакистанских боевиков заняли выжидательные позиции на границе с целью проникновения на территорию индийского Кашмира. Он также не исключил возможность нового авиаудара по позициям террористов в Пакистане.

Напомним, что 26 февраля 2019 года ВВС Индии нанесли авиаудар по террористической базе «Джаиш-е-Мухаммад» в Балакоте, Пакистан. Ранее, 14 февраля, смертник из «Джаиш-е-Мухаммад» атаковал конвой Сил полиции центрального резерва (CRPF), следовавший по шоссе Джамму-Сринагар. В результате теракта погибло более 40 офицеров CRPF. Инцидент привел к очередному витку обострения индо-пакистанского конфликта.