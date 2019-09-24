История вопроса

Президент США Дональд Трамп в стремлении вернуть американский капитал обратно в страну начал вводить заградительные пошлины на товары, произведенных на территории Китая. Сперва пошлины были введены на сталь и алюминий. В ответ Пекин приостановил действие пониженных тарифов на некоторые товары, импортируемые из США. Затем США ввели заградительные пошлины еще на ряд китайских товаров, КНР ответила тем же. О развитии событий - в материалах сюжета.