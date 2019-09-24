Нью-Йорк, США, 24 сентября 2019, 18:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на «нечестную торговую политику» Китая в ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, 24 сентября передает агентство Reuters.
Трамп заявил, что Китай использует практику «рыночных барьеров, крупных государственных субсидий, манипулирования валютой», а также «кражи интеллектуальной собственности и коммерческих секретов в больших масштабах».
Тем не менее Трамп выразил надежду, что Соединенные Штаты и Китай смогут заключить экономическое соглашение, которое прекратит их торговую войну.
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