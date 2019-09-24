Нью-Дели, , 19:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и США поддерживают друг друга в борьбе с терроризмом. Об этом 23 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Дональд Трамп, выступая на встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди с представителями индийской диаспоры в США, подчеркнул, что Нью-Дели и Вашингтон намерены защитить гражданское население от угрозы радикального терроризма и экстремизма. По словам президента США, Америка поддерживает усилия индийского руководства по борьбе с террористическими угрозами на своей территории. Ранее Дональд Трамп высоко оценил решение правящей Бхаратия джаната парти (БДП) отменить особый статус штата Джамму и Кашмир с целью окончательной его интеграции в государственную систему страны.

Напомним, что 22 сентября в американском городе Хьюстон, штат Техас, прошла встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди с представителями индийской общины в США. Данное мероприятие получило название Howdy Modi («Как поживаешь, Моди?»). На встречу, прошедшую на стадионе NRG, пришли более 50 000 человек.