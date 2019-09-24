Новосибирск, , 18:24 — REGNUM В Новосибирске сократят должность заместителя начальника комитета по взаимодействию с административными органами мэрии города. Этот пост занимал Сергей Полянский.Как пишет «РБК Новосибирск», должность сокращена на основании постановления городской администрации «О штатном расписании комитета мэрии города Новосибирска по взаимодействию с правоохранительными органами».

Отмечается, что сейчас Полянский временно нетрудоспособен. По данным «Тайги.инфо», на должность начальника отдела по взаимодействию с общественными объединениями, но уже не в статусе зампредседателя комитета, назначен Евгений Никоненко.