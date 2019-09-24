Кабул, , 19:22 — REGNUM Некоторые члены афганского парламента прогнозируют, что половина избирательных участков, вероятно, будет закрыта в день президентских выборов из-за ситуации с безопасностью. Об этом сообщает афганское информационное агентство «Афганистан Таймс».

Это сообщение появилось на фоне начавшегося в преддверии выборов полномасштабного наступления афганской армии на позиции боевиков Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Депутат парламента Афганистана Нилоофар Ибрахими заявила, что силы безопасности, скорее всего, не смогут обеспечить безопасность всех избирательных участков в стране.

По ее словам, из-за этого люди примерно в половине страны будут лишены возможности проголосовать, что бросит тень на весь процесс выборов. Она, тем не менее, попросила афганские силы безопасности предпринять все возможные меры для обеспечения безопасности волеизъявления граждан.

Еще один депутат, Саид Абдул Кайюм Саджади, заявил, что угрозы безопасности способны снизить явку на грядущих выборах, но в то же время выразил надежду, что каждый избиратель сможет принять участие в выборах президента страны.

В то же время часть депутатов заявила, что правительство пообещало сформировать военный совет для обеспечения безопасности выборов даже в самых нестабильных районах.

Напомним, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) угрожали произвести нападения на избирательные участки, предостерегая афганцев от участия в выборах.