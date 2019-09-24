Кабул, , 18:55 — REGNUM Лидеры пуштунских политических движений заявили на встрече в Кабуле, что мир в Афганистане является ключевым вопросом для Кабула и Исламабада. В заявлении, сделанном 22 сентября, они отметили, что вопрос афганского мира должен решаться политическим путем.

Афганское информационное агентство «Афганистан Таймс» сообщает, что глава пакистанской Национальной партии Авами Исфандиар Вали Хан встретился с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем в воскресенье в Кабуле, где они обсудили Афганистан, пакистанскую провинцию Хайбер-Пахтунхва и другие региональные вопросы.

Лидер Национальной партии Авами призвал страны, вовлеченные в афганский мирный процесс, честно сотрудничать с народом Афганистана. Политики также подчеркнули, что мирный процесс — прекрасная возможность для Афганистана, заявив, что всем сторонам, включая Соединенные Штаты и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), необходимо продолжить переговоры и положить конец афганской войне.