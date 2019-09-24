Кабул, , 18:24 — REGNUM В своем послании в честь Международного дня мира президент Афганистана Ашраф Гани заявил: «Афганистан как никогда близок к миру, несмотря на планы подрыва безопасности и стабильности страны». Об этом сообщает афганское инфорационное агентство «Толо Ньюс».

Президент выразил признательность Правительству национального единства за его пятилетние усилия, направленные на достижение «прочного, достойного и справедливого мира», отметив, что результатом стал ориентированный на мир «консенсус между странами в регионе и за его пределами».

Гани отметил, что достижение прочного мира требует «точности, смелости и искренности».

«Нет никаких сомнений в том, что настоящий мир будет заключен, когда народ Афганистана получит свои права без какой-либо дискриминации», — сказал Гани, вновь заявив, что участие в политике имеет большое значение. «Единственный способ прекратить длящуюся несколько десятилетий войну лежит в политической плоскости, и он требует поддержки института выборов и правительства».

Президент Афганистана также заявил, что для достижения «реального мира» необходимо в первую очередь соглашение о прекращении огня.

«Мы ни на минуту не станем продолжать войну, если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захотят мира», — заявил Гани, добавив, что «война — это не решение проблем».