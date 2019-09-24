Кабул, , 19:33 — REGNUM Афганские политики, включая экс-президента Афганистана Хамида Карзая, бывших лидеров моджахедов и бывшего члена Движения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в заявлении из девяти статей призвали прекратить предвыборную гонку и сосредоточиться на мире. Об этом сообщает афганское информационное агентство «Толо Ньюс».

На встрече присутствовали вице-президент Мухаммед Юнус Кануни, бывший губернатор провинции Балх Атта Мухаммад Нур, экс-министр энергетики и водных ресурсов Мухаммад Исмаил Хан, экс-советник президента по национальной безопасности Рангин Дадфар Спанта и бывший член движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ага Ян Мутасим.

Согласно заявлению политиков, выборы ведут страну к более глубокому политическому и социальному кризису. Также заявление призывает к скорейшему возобновлению переговоров между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Политики обратили внимание на низкий уровень доверия выборным институтам, а также на риски для жизни и здоровья избирателей. Все это, по их мнению, не способствует укреплению роли выборов как инструмента вывода страны из кризиса.

«Множество факторов доказывают, что выборы не только не уменьшат, но и усилят кризис, разожгут раскол между народами страны, ослабят политические институты и подорвут доверие к демократии», — говорится в заявлении.