Цхинвал, , 18:20 — REGNUM В парламенте Южной Осетии состоятся слушания, на которых будет представлена информация о ситуации государственной границе в районе села Уиста (Цнелис) Знаурского района. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба законодательного органа.

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Вопросы подготовки к парламентским слушаниям обсуждались 23 сентября на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности. В ходе обсуждения было принято решение пригласить на слушания членов комиссий, которые в разные годы занимались вопросами делимитации и демаркации государственной границы.

Напомним, в конце августа грузинские службы выставили незаконный блокпост вблизи югоосетинского села Уиста (Цнелис). Цхинвал потребовал убрать пост, на что в Тбилиси ответили отказом.

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