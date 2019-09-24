Анкара, , 18:16 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Что касается зоны безопасности в Сирии, то с запада на восток ее протяженность вдоль нашей границы составляет 422 км, в глубину же, по словам президента США Дональда Трампа, от 20 до 30 км, размеры такие. Эту территорию, раз за разом зачищая ее от террористов, нам нужно отдать в руки настоящих хозяев, которыми являются арабы, составляющие 85−90% населения».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Сделав этот шаг, мы полностью уничтожим раздражающую нас и доставляющую массу неприятностей террористическую группировку».

Турецкий лидер добавил: «Теперь же террористы придумали кое-что новое. Расшифровка СДС — Сирийские демократические силы. Но это лишь трюк. То есть оболочка. Это ничем не отличается от Отрядов народной обороны или Демократического союза. Мы можем назвать это террористами под прикрытием. То есть другой террористической организацией, под личиной которой они прячутся».