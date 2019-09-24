Анкара, , 18:29 — REGNUM Супруга Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана первая леди страны Эмине Эрдоган 25 сентября 2019 года расскажет на заседании Генеральной ассамблеи ООН об опыте Турции в сфере переработки отходов.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Эмине Эрдоган уже находится вместе с мужем в Нью-Йорке для участия в мероприятии под названием «Проблемы и решения в сфере перерабатываемых отходов и управления ресурсами: почему важны национальные инициативы по переработке отходов», где произнесет речь.

В ней первая леди коснется соответствующего опыта Турции в рамках проектов, осуществляемых ею с 2017 года. Она также коснется глобальной проблемы изменения климата и привлечет внимание к вопросу важности национальных инициатив в вопросе защиты окружающей среды».