Анкара, , 18:37 — REGNUM Глава Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турецкой Республики профессор доктор Фахреттин Алтун со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместил запись на английском языке, в которой предупредил американскую общественность об опасности, которую представляет из себя движение Фетхуллаха Гюлена, укрывшиеся в США.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фахреттин Алтун заявил: «Движение Гюлена опасно для всего мира, его частные школы потребляют деньги американских налогоплательщиков, оно продолжает вести свои темные дела, используя манипулятивные незаконные способы».

Фахреттин Алтун добавил: «Дорогие американцы, если вы думаете, что движение Гюлена — это проблема только лишь Турции, то поверьте мне, вы заблуждаетесь. Эта организация зла, начиная от своего доступа к деньгам ваших налогоплательщиков, и ваша проблема тоже. Будьте бдительны, они везде».