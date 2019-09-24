Анкара, , 18:21 — REGNUM Министерство внутренних дел Турецкой Республики опубликовало заявление, в котором сообщает, что в рамках операции по водворению внутренней безопасности, подразделения управления безопасности и внутренних войск в сельской местности района Бейтюшшебап провинции Ширнак ликвидировали 2 боевиков Рабочей партии Курдистана.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, ранее поступала информация, что в районе проведения контртеррористической операции было ликвидировано ещё 7 террористов. Таким образом, общее число нейтрализованных боевиков Рабочей партии Курдистана достигло 9 человек.

Напомним, что эта организация признана террористической США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки. Несмотря на попытки турецких властей найти пути урегулирования создавшейся ситуации, Рабочая партия Курдистана с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибло около 500 мирных жителей и 800 сотрудников правоохранительных органов. В ходе операций сил безопасности Турции уничтожено или арестовано более 10 тысяч боевиков.