Анкара, , 19:33 — REGNUM Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил: «Члены Народно-республиканской партии, которые в жизни своей не брали на себя управленческую ответственность, делают длинные заявления о том, что Турцией никто не руководит. Но вы посмотрите, что они сами из себя представляют — только кулуарная активность или организация конференции или тайные переговоры в отелях».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Омер Челик отметил: «Есть и ещё кое-что, что говорил наш президент Реджеп Тайип Эрдоган: «Если они когда-нибудь придут к власти, то первое, что они сделают — это продадут Турцию МВФ». Это утверждение представляется как никогда более верным».

Пресс-секретарь относительно встречи Народно-республиканской партии с МВФ добавил: «Здесь интересно вот, что; каждый день они критикуют, мол, это правительство в конце концов пойдет в МВФ, потом же они сами встречаются с его уполномоченными. Здесь явно присутствуют двойные стандарты. С точки зрения их самих ситуация получается весьма бессвязная».