Кейптаун, , 19:00 — REGNUM Министр иностранных дел и международного сотрудничества ЮАР Наледи Пандор призвала африканские страны установить контроль над миграцией населения.

По информации танзанийского новостного издания «Mtanzania», Данное заявление было сделано после волны нападений на иностранцев в ЮАР, в результате которой погибло двенадцать человек.

Обращаясь к представителям миграционной службы, она также отметила, что африканские лидеры не должны допустить дальнейшего ухудшения ситуации, ожидая, что другие страны помогут им в этом.

В поисках решения проблемы Пандор предположила, что проблема миграции касается не только ЮАР. «Нам нужно поговорить о роли других стран в оказании помощи таким государствам, как ЮАР, Кении, Уганде и многим другим странам, в эффективном решении проблемы миграции», — отметила Министр.

По словам Пандоры, ЮАР стала магнитом для иммигрантов из других африканских стран благодаря благоприятной экономической и деловой среде. Однако страна все еще сталкивается с серьезной проблемой трудоустройства, и часть местного населения считают, что их места занимают иностранцы.

Пандор подчеркнула необходимость африканских стран обеспечить ускоренное экономическое развитие, для того чтобы быть способными справиться с текущим ростом населения.