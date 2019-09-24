Додома, , 18:30 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули предписал всем осужденным по экономическим делам и подозреваемым в отмывании денежных средств вернуть растраченные деньги, принести извинения и признаться в своих ошибках. Если они готовы это сделать, то суд проведет повторные слушания по их делам и даже освободит их.

По информации танзанийского новостного издания «Nipashe», Президент направил предписание Генеральному прокурору провести слушания осужденных в течение семи дней. Если заключенные воспротивятся, то продолжат отбывать наказание в тюрьме.

Об этом Магуфули заявил в своей резиденции в городе Дар-эс-Саламе во время проведения присяги новоизбранных правительственных чиновников.

«Больно видеть, когда кого-то сажают в тюрьму на трехлетний срок, как осужденные проливают слезы. Будь у меня возможность, то однажды в тюрьмах не осталось бы ни одного заключенного, и они могли бы заниматься чем-то другим в жизни», — отметил Президент Магуфули, добавив:

«Люди в течение многих лет отбывают наказание в тюрьме, но есть и те, кто хочет покаяться в совершенных ими преступлениях. Если есть такие люди, я советую Генеральному прокурору провести слушание обвиняемых по экономическим делам, готовых вернуть средства и выйти из тюремного заключения», — также заявил он.