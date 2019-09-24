Москва, , 17:59 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в Россию. Сообщение об этом он разместил 24 сентября в своём аккаунте в Twitter.

Лидер латиноамериканского государства также разместил фотографии с места встречи делегации из Венесуэлы в московском аэропорту.

«Мы прибыли на российскую родину, чтобы укрепить наши исторические и очень позитивные взаимоотношения и уважение между нашими народами», — написал Мадуро в микроблоге.

Братские отношения с РФ, по его словам, являются фундаментом процветающего будущего Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, министр нефти Венесуэлы и глава венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA Мануэль Кеведо прибыл в Москву вместе с президентом Николасом Мадуро.

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