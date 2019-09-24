Вашингтон, , 17:59 — REGNUM Украина не получит финансовой помощи от США до тех пор пока страны Европы не начнут участвовать в этих расходах, заявил 24 сентября журналистам президент США Дональд Трамп приехав в штаб-квартиру ООН для участия в Генассамблее.

«Я буду удерживать до тех пор, пока Европа и другие страны не начнут делать вклад в Украину», — сказал Трамп по этому вопросу.

По мнению президента США, Франция, Германия и другие страны также должны участвовать в поддержке Украины.

«Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?», — заявил Трамп.

Напомним, основой политики Белого дома в данный момент является линия на увеличение доли финансового участия стран Европы в военной и внешнеполитической сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп распорядился заморозить $400 млн финансовой помощи Украине. Ряд экспертов полагает, что это является одной из форм принуждения нынешних властей Украины к выдаче документов, компрометирующих деятельность в этой стране Джона Байдена, ныне претендующего на участие в следующих президентских выборах в США.

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