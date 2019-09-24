Хартум, , 18:17 — REGNUM Министр финансов Судана Ибрагим аль-Бадави заявил, что переходное правительство страны подготовило программу спасения экономики и стабилизации ее положения, на реализацию которой потребуется около девяти месяцев. Об этом 23 сентября сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Экстренные меры будут включать в себя урезание государственных расходов и борьбу с инфляцией. Кроме того, эль-Бадави заявил, что жителям Судана будут предоставляться субсидии на приобретение хлеба и бензина. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок также намерен запросить у Всемирного банка кредит в размере двух миллиардов долларов, а также помощь международных экспертов в разработке экономических реформ на время переходного периода.

Напомним, что в апреле 2019 года в результате многомесячных протестов в Судане был свергнут диктатор Омар аль-Башир, после чего в стране было сформировано переходное правительство, которое должно вывести страну из экономического кризиса.