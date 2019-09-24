Рамалла , , 18:02 — REGNUM В Палестине движению ХАМАС и партии ФАТХ не удалось достичь компромисса после того, как местные политические движения выступили с инициативой по прекращению вражды между двумя главными силами страны. Об этом 23 сентября сообщает саудовское новостное издание Ashark Al-Awsat.

Партии Исламский джихад, Демократический фронт за освобождение Палестины, Народный фронт за освобождение Палестины, Палестинская народная партия и другие силы предложили пересмотреть соглашения о национальном примирении между фракциями, подписанные в 2005, 2011, 2017 годах, и отталкиваться от них в качестве базы для прекращения разделения и восстановления национального единства.

Палестинские фракции также призвали провести в октябре 2019 года в Каире заседание комитета по развитию и активизации ООП в присутствии президента Махмуда Аббаса, чтобы согласовать общее национальное видение, программу, стратегию и переходное правительство национального единства.

Представители и ФАТХ и ХАМАС отвергли данное предложение, заявив, что инициатива не несет в себе каких-либо новых идей, не позволит достигнуть компромисса и обречена на провал.