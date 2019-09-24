Багдад, , 17:55 — REGNUM 23 сентября премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди заявил о том, что Багдад присоединится к китайскому инфраструктурному проекту «Один пояс — один путь». Как сообщает саудовская ежедневная газета «Ash-SharkAl-Ausat», данное заявление было сделано Махди во время его визита в Китай для встречи с Си Цзиньпином.

Махди добавил, что «Ирак пережил трудные времена, включая войну и гражданские беспорядки, но все эти годы страну не переставал поддерживать надежный партнер — Китай». Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что две страны будут работать вместе в сфере нефтяных и инфраструктурных проектов.

По информации источника, Пекин является крупнейшим торговым партнером Багдада, а Ирак — вторым по величине поставщиком нефти в Китай. В прошлом году товарооборот между Китаем и Ираком составил более 30 миллиардов долларов.