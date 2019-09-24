Киев, , 17:52 — REGNUM Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подал министру внутренних дел Арсену Авакову заявление об отставке. Об этом он сообщил на брифинге в Киеве 24 сентября.

«Я принял решение подать в отставку. Только что вернулся, передав министру заявление относительно увольнения меня с должности», — сказал Князев.

Он добавил, что считает своё решение «шагом главы полиции европейского государства». «Время пришло. Честь имею», — отметил Князев.

Причины своего ухода с должности он не пояснил. Ранее в украинских СМИ появилась информация, что в минувшее воскресенье, 22 сентября, супруга Князева была задержана сотрудниками польской таможни при попытке ввоза незадекларированных 650 тысяч евро. Сам Князев назвал эти сообщения дезинформацией.

Сергей Князев служил в органах внутренних дел около 30 лет. Национальную полицию он возглавлял с февраля 2017 года.