Бейрут, , 17:54 — REGNUM 23 сентября заместитель министра финансов США Маршалл Биллингсли заявил о том, что новые санкции против движения «Хезболлы» «ударят» по спонсорам данной организации. Как сообщает саудовская ежедневная газета «Ash-SharkAl-Ausat», американский чиновник предупредил своих ливанских коллег о том, что «от санкций пострадают все, кто оказывал поддержку Хезболл».

На встрече присутствовали премьер-министр Ливана Саад Харири, спикер парламенты Наби Берри, а также представители Ассоциации банков в Ливане и управляющий Центрального банка Риад Саламе. По информации источника, Биллингсли прибыл в страну с целью «побудить Ливан предпринять необходимые шаги для сохранения дистанции от партии».

«Хезболла» — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, которая выступает за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана; признана террористической в ряде стран.