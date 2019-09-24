Москва, 24 сентября 2019, 17:43 — REGNUM Решение США отказать в визах нескольким российским участникам Генассамблеи ООН — это продолжение прежней хамской политики Вашингтона, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 24 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, американское посольство в РФ не стало объяснять отказ в визе нескольким российским участникам Генассамблеи ООН, сославшись на то, что посольство не комментирует частные случаи подачи заявок на получение американской визы.
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