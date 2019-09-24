Москва, , 17:43 — REGNUM Решение США отказать в визах нескольким российским участникам Генассамблеи ООН — это продолжение прежней хамской политики Вашингтона, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 24 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я думаю, что это продолжение той хамской линии — «что хотим, то и воротим», — сказал Мигранян. — Они отказывали в визе Валентине Матвиенко и другим высокопоставленным чиновникам из разных стран. Идёт визовая война. Это один из мелких пакостных актов. Настало время поднять вопрос: если вы так себе позволяете вести в отношении многих стран, то настало время перенести штаб квартиру ООН в другую страну. Например, в Женеву. Надо мобилизовать для этого Китай, Иран и десятки других стран».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, американское посольство в РФ не стало объяснять отказ в визе нескольким российским участникам Генассамблеи ООН, сославшись на то, что посольство не комментирует частные случаи подачи заявок на получение американской визы.

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