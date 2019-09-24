Цхинвал, , 17:41 — REGNUM В Цхинвале прошел круглый стол с участием представителей генпрокуратур РФ и Южной Осетии. Стороны обсудили проблему экстрадиции. Генеральный прокурор Южной Осетии Урузмаг Джагаев также поднял вопрос о расследовании уголовных правонарушений, совершенных в августе 2008 года. Об этом 24 сентября сообщает информагентство «Рес».

Грузинская пехота штурмует Цхинвал. Август 2008 года Comp-pro.ru

Джагаев отметил, что уголовные дела по событиям августовской войны возбуждены и в России, и в Южной Осетии. «В следственном комитете России расследуется уголовное дело по тому же составу преступлений, как и у нас. Хотелось бы ознакомиться с этими уголовными делами, посмотреть — кто по нему объявлен в розыск и сравнить его с нашим списком», — подчеркнул прокурор.

Генеральный прокурор также указал, что Южная Осетия неоднократно отправляла в Москву сведения о тех лицах, которые совершали преступления, в том числе и военные на территории Южной Осетии, начиная с 1989 года, и заканчивая 2008 годом. Однако МВД России, сообщил Джагаев, ни одно из них не объявляло в розыск.

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