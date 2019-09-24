Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что три четверти населения Кашмира поддержали решение правительства отменить 370-ю статью конституции, которая предоставляла региону особый статус. «У нас были хорошие намерения, неудивительно, что наш шаг был полностью поддержан партнерами по альянсу», — добавил он.

Нью-Дели, , 17:57 — REGNUM Министр также высказался по поводу возможных переговоров с Пакистаном относительно спорной территории. «Переговоры с Пакистаном возобновятся только после того, как он прекратит пропаганду терроризма. При этом следует помнить, что Джамму и Кашмир является неотъемлемой частью Индии. Все дискуссии будут проходить только об оккупированном Пакистаном Кашмире», — заявил он.

По информации индийского новостного агентства Джагран, в связи с этим Раджнатх Сингх предостерег руководство соседней страны от проведения военных действий.

«Нам ничего не нужно делать против Пакистана. Страна пожирается грубыми нарушениями прав человека и процветающим терроризмом на ее земле», — добавил министр.