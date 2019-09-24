Министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил общественности, что Индия и США должны увеличить объем двусторонней торговли до 500 миллиардов долларов к 2024 году. По его словам, в настоящее время этот показатель составляет 150 миллиардов долларов. Министр также отметил, что данную необходимость пониманию правительства обеих стран и сейчас они работают над укреплением отношений в этой сфере. «Эта цель, к которой нужно стремиться», — отметил он.

Стоит отметить, что в двусторонние торговые связи являются неоднозначными, что в первую очередь связано с введение импортных пошлин. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал обеспокоенность по поводу этого, заявлял, что странам необходимо обеспечить «равные правила игры».

Нью-Дели, , 19:51 — REGNUM По информации индийского новостного агентства Джагран, министр отметил, что у стран существует множество перспективных областей, которые позволят укрепить экономические связи. По его мнению, это сфера инновационных проектов, робототехники, промышленного производства, электромобилей, обороны и авиакосмической промышленности.

Это заявление прозвучало на фоне визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США, в ходе которого он встретился с представителями индийской диаспоры и президентом Дональдом Трампом.