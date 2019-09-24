Вильнюс, , 17:38 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 24 сентября, узаконил расследование «о влиянии России» на внутриполитические процессы в стране, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Во время него политики будут выяснять не были ли направлены против Литвы и её интересов действия депутата от фракции партии Избирательная акция поляков Литвы союз христианских семей, члена партии Русский альянс Ирины Розовой, которая согласно справки госбезопасности якобы поддерживала тесные отношения с российскими дипломатами, которые, в свою очередь, на самом деле, как утверждает ДГБ Литвы, были российскими шпионами.

Лишь один депутат голосовал против проведения расследования — староста смешанной фракции Андрюс Мазуронис. По его словам, если подозревать депутата в действиях в пользу иностранного государства, то должны создаваться не парламентские расследовательские комиссии, а в Сейм приходить прокуроры с конкретными обвинениями и прошением снять с подозреваемого юридическую неприкосновенность. Всё остальное — это сведение счётов между политическими оппонентами. Мазуронис сказал, что не помнит ни одно парламентское расследование в отношение чего-либо, которое привело к каким-то результатам.

В свою очередь глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Дайнюс Гайжаускас выразил уверенность, что расследование будет объективным, а его члены получат от спецслужб много секретной информации о якобы действий России в Литве.

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