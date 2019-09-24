Посол Индии в США Харш Вардхан Шрингла заявил журналистам, что премьер-министр Пакистана Имран Хан не может смириться с тем, что Джамму и Кашмир «вернулся на путь прогресса и процветания». «Пакистан использует терроризм в качестве политического инструмента. Эта страна была домом для Усамы бен Ладена. Таким образом, наш сосед выступает против отмены статьи об особом статусе Кашмира, которая узаконила дискриминацию и препятствовала экономическому росту, поскольку слабая экономика подпитывает сепаратистские настроения», — отметил он. В этой связи официальный представитель МИД также высоко оценил решение правительства страны отменить 370-ю статью конституции Индии, дававшую особый статус этому региону. Он назвал эту статью «анахронической и имевшей временный статус».

Нью-Дели, , 17:39 — REGNUM Данные комментарии прозвучали после того, как лидер Пакистана высказался по поводу «глобального безразличия» относительно критики решения правительства Индии отменить автономию Кашмира. Посол отметил, что правительство Пакистана, говоря о существующем положении в Кашмире, представляет «апокалиптическую картину» в регионе.

По информации индийского новостного агентства Джагран, представитель внешнеполитического ведомства республики заявил, что Индия не будет рассматривать предложение президента США Дональда Трампа о посредничестве по данному вопросу. Стоит отметить, что Индия всегда настаивала на двустороннем разрешении конфликта по Кашмиру.

«Очевидно, что перспектива процветающего Кашмира подрывает почву под ногами Пакистана», — добавил Харш Вардхан Шрингла.