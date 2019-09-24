Премьер-министр Индии Нарендра Моди дал положительную оценку решению правительства снизить корпоративный налог для отечественных компаний. Политик назвал это «историческим шагом» и, по его мнению, данные меры благоприятно скажутся на жизни 1,3 миллиарда индийцев. Моди отметил, что подобные меры поспособствуют экономическому росту, а также будут являться «большим стимулом» для инициативы «Сделай в Индии».

Нью-Дели, , 21:37 — REGNUM «Шаг по снижению корпоративного налога является историческим. Он привлечет дополнительные инвестиции со всего мира, повысит конкурентоспособность частного бизнеса», — написал премьер-министр в «Твиттере».

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик подчеркнул, что правительство страны предпринимает все меры для развития благоприятной среды для ведения бизнеса, что поспособствует достижению глобальной цели руководства по созданию экономики в 5 триллионов долларов.

Напомним, что правительство снизило внутренний корпоративный налог до 25,17%. Ранее ставка составляла 30%.