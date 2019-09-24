Нью-Дели, , 21:57 — REGNUM Правительство индийского штата Мадхья-Прадеш, который понес значительные материальные потери в результате недавних наводнений, запросило у федерального правительства финансовую помощь в размере 119 миллиардов рупий (примерно 1,68 миллиардов долларов).

Брызги © Айтен Юран

Представители правительства уже провели первоначальную оценку ущерба, вызванного проливными дождями и наводнением, которое привело к гибели, по меньшей мере, 225 человек.

По информации индийского новостного агентства Джагран, официальные лица штата сообщили, что 36 из 52 округов Мадхья-Прадеш понесли из-за стихийных бедствий огромные потери. Они также отметили, что наиболее сильно пострадали дороги в штате, в этой связи ущерб транспортной инфраструктуре оценивается в 15,6 миллиардов рупий (примерно 220 миллионов долларов).

Сообщается, что правительство штата незамедлительно предоставило помощь пострадавшим и семьям погибших жителей на общую сумму 1,25 миллиардов рупий (примерно 18 миллионов долларов).