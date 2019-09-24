Исламабад, , 17:32 — REGNUM Пакистан и Иран провели консультации на уровне делегаций министерств иностранных дел, согласовав особый режим для паломников.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, для того чтобы облегчить передвижение паломников, направляющихся к шиитским святым местам, стороны договорились открыть 20 дополнительных стоек на пограничных переходах. Примечательно, что в Запретный месяц Мухаррам часть контрольно-пропускных пунктов на границе будут работать круглосуточно.

Ранее Иран и Пакистан обновили контракт о строительстве газопровода «Мир», согласно которому Пакистан обязался завершить сооружение своей части газопровода. До этого Пакистан ссылался на санкционный режим и отказывался продолжать строительство.