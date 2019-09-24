24 сентября 2019 | Время чтения 6 мин

Удар хуситов по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии поставил на стратегическую паузу противостояние между США, Саудовской Аравией, Израилем с одной стороны и Ираном с другой. Теперь каждая сторона постарается оценить обстановку с учётом выявившихся реалий, а также отработать новые сценарии действий в этом затяжном конфликте.

Владимир Васильев, , 19:44 — REGNUM Американская газета The Washington Post 17 сентября 2019 года опубликовала статью под названием «Миллиарды, потраченные на американское оружие, не защитили самые важные нефтяные объекты Саудовской Аравии от разрушительной атаки». Речь идёт об атаке на нефтяную инфраструктуру королевства 14 сентября 2019 года.

Нефтяные объекты. Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

В статье говорится, что в течение многих лет Саудовская Аравия была главным покупателем оружия производства США. Эти отношения усилились после того, как президент США Дональд Трамп вступил в должность и подтолкнул богатый нефтью Эр-Рияд к покупке ещё большего количества оружия. Всего через несколько месяцев после его инаугурации Саудовская Аравия пообещала купить оружие производства США на сумму 110 миллиардов долларов.

Атакующие БПЛА и крылатые ракеты, полагают эксперты издания, обошли противовоздушную оборону вооруженных сил Саудовской Аравии, в том числе шесть дивизионов системы ПРО Patriot производства американского оборонного подрядчика Raytheon. Следует заметить, что каждый такой дивизион может стоить около одного миллиарда долларов.

Министерство обороны Саудовской Аравии уже сообщило первые результаты собственного расследования: в ходе нападения использовались 25 дронов и крылатых ракет, из них только три не поразили цели. Данная информация ясно говорит о том, что средства противовоздушной и противоракетной обороны королевства не сбили ни одной ракеты и ни одного беспилотника.

The Washington Post приводит мнение военных экспертов, которые пришли к выводу, что несмотря на дорогую военную технику, закупленную Саудовской Аравией, эта атака представляла собой необычайно хорошо спланированную операцию, которую было бы трудно обнаружить и нейтрализовать даже самым хорошо оснащенным и опытным странам.

ЗРК Patriot (сс) Neuwieser

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя неотраженную атаку на Саудовскую Аравию, заявил, что системы ПВО во всём мире работают «с переменным успехом».

Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооружённых сил США, по данному поводу сказал: «Что касается реагирования на эту конкретную угрозу, то ни одна одиночная система (ПВО и ПРО) не сможет защитить от такой угрозы, но многоуровневые оборонительные возможности смогут снизить риск … атак, которые могут быть совершены из Ирана».

Фактически высокопоставленные американские чиновники прямо признали слабость систем ПВО и ПРО США и их неспособность отвечать на современные вызовы. Если посмотреть на этот вопрос шире, то получается, что военные базы США на Ближнем Востоке так же беззащитны от подобных атак, как и нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии.

Можно предположить, что пропустив такой «гол» на поле Саудовской Аравии, военно-политическая элита США сейчас гораздо лучше понимает возможную цену военного конфликта с Ираном.

На сегодняшний день только одна страна в мире обладает эшелонированной системой ПВО/ПРО — это Россия. Данному вопросу уделялось колоссальное внимание ещё во времена СССР.

По словам члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, «комплексы С-300 или С-400 при поддержке Панциря С-1 не позволили бы ни одному беспилотнику, ни одной ракете дойти до цели. Саудовцам стоит об этом задуматься».

ЗРПК «Панцирь-С1» vitalykuzmin.net

Сергей Хатылёв, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, считает, что в стрельбе по таким малоразмерным целям хорошо зарекомендовали себя отечественные «Панцирь С-1» и «Тор-2М». А министр обороны России Сергей Шойгу ещё год назад назвал хваленые западные ПВО «дырявым зонтиком». Для малоразмерных целей, таких как дроны, нужны не комплексы Patriot, а зенитно-ракетные пушечные комплексы, а также поставленная разведка.

Лучше всего об эффективности российских средств ПВО и ПРО говорит их опыт боевого применения в Сирии. Минобороны России приводило подробные данные об использовании средств ПВО Сирийской Арабской Республики в ходе отражения ракетной атаки США, Британии и Франции 14 апреля 2018 года.

По сирийским объектам было выпущено 103 крылатые ракеты, 71 из них была уничтожена. Сирийские военные для отражения нападения использовала комплексы ПВО С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела» советской разработки и произведенные более 40 лет назад, то есть ещё во времена СССР. Также активно применялся зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» российского производства, который был ранее поставлен вооружённым силам Сирии. Он показал почти 100-процентную эффективность.

Для отражения удара всего было израсходовано 112 зенитных управляемых ракет. Комплексы «Панцирь» выпустили 25 ракет и поразили 23 цели. Комплексы «Бук» стреляли 29 раз и уничтожили 24 цели. Комплексы «Оса» сбили 5 целей, выпустив 11 ракет. С-125 поразили 5 целей и израсходовали 13 ракет. Из комплексов «Стрела-10» было выпущено 5 ракет и поражено 3 цели. ЗРК «Квадрат» открывали огонь 21 раз, сбили 11 целей. Комплексы ПВО С-200 израсходовали 8 ракет, но целей не поразили.

Что касается отражения атак дронов, то ПВО российской авиабазы в Сирии Хмеймим занимается этим постоянно и со стопроцентным успехом. Наши комплексы также успешно сбивают ракеты, выпущенные из реактивных систем залпового огня.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Таким образом, атака хуситов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии позволяет сделать два важных вывода.

Первый: средства ПВО и ПРО производства США действительно представляют собой «дырявый зонтик». И те страны, которые хотят иметь надёжную эшелонированную противовоздушную и противоракетную оборону, должны сделать выбор в пользу вооружений российского производства: ЗРК С-300 и С-400, ЗРПК «Панцирь С-1» и ЗРК «Тор-2М». При этом наша страна готова не просто продать определённые системы оружия, а предложить комплексное решение по построению эшелонированной противовоздушной и противоракетной обороны, отвечающей уровню современных угроз.

Второй вывод касается возможных последствий для США в случае военного конфликта с Ираном. Тегеран не заинтересован в войне и первым удар наносить не будет, но будет вынужден принять ответные меры на агрессию со стороны США и их союзников.

Последствия от ответного удара Ирана с учётом его ракетного потенциала, а также от действий его союзников в регионе, окажутся для военных баз США на Ближнем Востоке весьма болезненными. Уже сейчас очевидно, что американские средства ПВО/ПРО не смогут отразить эти атаки. Возникает следующий вопрос: готово ли военно-политическое руководство США заплатить такую высокую цену? Судя по последним действиям Дональда Трампа — пока не готово.

Таким образом, удар хуситов (хотя есть вполне аргументированная версия, что удар нанесли сами саудиты или их американские партнеры) по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии поставил на стратегическую паузу противостояние между США, Саудовской Аравией, Израилем с одной стороны и Ираном с другой. Теперь каждая сторона постарается оценить обстановку с учётом выявившихся реалий, а также отработать новые сценарии действий в этом затяжном конфликте.