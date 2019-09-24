Исламабад, , 17:45 — REGNUM 23 сентября заместитель министра планирования, развития и реформ Пакистана Зафар Хасан заявил, что вторая фаза Китайско-пакистанского экономического коридора запустит новую индустриализацию Пакистана.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Зафар Хасан отметил, что целями нового этапа инфраструктурного проекта стали социально-экономическое развитие, взаимодействие в области промышленности и сельского хозяйства. Как отметил заместитель министра, Коридор откроет возможности для частных предпринимателей в стране, что позволит говорить о новой волне индустриализации в Пакистане.

Ранее в посольстве КНР в Пакистане заявили, что ожидают завершения строительства аэропорта в глубоководном порту Гвадар (пакистанская провинция Белуджистан), который является частью Китайско-пакистанского экономического коридора, в 2020 году.