Исламабад, , 19:25 — REGNUM 23 сентября премьер-министр Пакистана Имран Хан выступил в «Совете по международным отношениям» в Нью-Йорке, рассказав о своем видении ситуации в Афганистане.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава правительства Пакистана назвал участие в войне Афганистане на стороне США «главной ошибкой Пакистана». По словам Имрана Хана, после вывода советских войск из Афганистана США «оставили Пакистан», а потом снова потребовали содействия после 11 сентября 2001 года. Борьба в Афганистане привела к огромным человеческим жертвам и большим экономическим потерям, и не принесла Пакистану стабильность.

По мнению Имрана Хана, президент США Дональд Трамп должен возобновить мирные переговоры с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как отметил глава правительства Пакистана, он всегда считал, что у афганской проблемы «нет и не будет военного решения».