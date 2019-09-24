Москва, , 17:17 — REGNUM Ответственность за невыполнение Минских договорённостей в полной мере лежит на стороне Киева. Об этом заявил заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Минские договорённости подписаны, это цена компромисса. А те трудности, с которыми мы столкнулись в ходе реализации минских договорённостей, обусловлены исключительно тем, что какой-то подкидыш Белого дома приезжает на территорию Украины приезжает на территорию Украины и диктует свои условия, что Украина может делать, а что не может. И они этому подкидышу сказать «заткнись» не могут. Украину используют для достижения своих геополитических целей. Нагло и цинично», — заявил Килинкаров.

Ранее глава комитета Верховной рады Украины по внешней политике и депутат от Слуги народа Богдан Яременко раскритиковал минские соглашения, назвав их «позорными», и заявил, что они не смогли принесли мир на Украине.