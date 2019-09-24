Киев, 24 сентября 2019, 17:15 — REGNUM
Сегодня, 24 сентября, на брифинге в Киеве глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что уходит в отставку с должности главы Нацполиции.
Он сообщил, что уже подал рапорт об отставке министру внутренних дел Украины Арсену Авакову.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября на автопереходе «Хребенне — Рава-Русская» при пересечении границы польские таможенники задержали гражданскую жену Князева Викторию. Вместе с ней были задержаны еще двое украинцев и один гражданин Хорватии. Правонарушители пытались пронести незадекларированные 650 тысяч евро