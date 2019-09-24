Хмеймим, Сирия, , 17:14 — REGNUM Действующие в Сирии боевики используют беспилотники, техническое устройство которых свидетельствует о том, что террористы получают поддержку от внешних структур и государств, обладающих достаточно высокими технологиями, заявил 24 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе демонстрации беспилотных аппаратов, сбитых системами ПВО российской авиабазы в Хмеймиме.

Конашенков сообщил, что часть сбитых возле Хмеймима аппаратов способна летать на высотах до четырех тыс метров на дальность около 150 км и при этом нести боеприпасы для удара по целям.

При внешнем виде, претендующем на кустарную сборку, часть беспилотников была оснащена навигационными системами, тремя антеннами связи и специальными кронштейнами для сброса боеприпасов.

Кроме того, российские военные отмечают рост технической сложности беспилотников, которые попадают им в руки в качестве трофеев и обломков. По мнению специалистов Минобороны, террористы явно получают техническую поддержку и консультации достаточно высокого уровня. При этом есть основания утверждать, что такая помощь оказывается боевикам со стороны государственных структур зарубежных стран.

«Мы понимаем, что сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам», — отметил Игорь Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные базы в Сирии боевики регулярно пытаются атаковать с помощью ударных беспилотников и реактивных снарядов.

В некоторые периоды попытки таких нападений производились почти ежедневно.

«На всём протяжении всего нынешнего года такие провокации не прекращались. Они исчисляются десятками, если не сотнями», — сказал Конашенков.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция и США провели второе патрулирование безопасной зоны в Сирии