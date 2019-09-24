Исламабад, , 17:16 — REGNUM 23 сентября специальной помощник премьер-министра Пакистана по вопросам здравоохранения доктор Зафар Мирза призвал не использовать проблему лихорадки денге в политических целях.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Зафар Мирза заявил, что число зараженных лихорадкой в Пакистане достигло 10 тысяч, причем в ближайшие дни эта цифра будет только увеличиваться. Однако, по словам помощника премьера, в октябре волна заражений пойдет на спад, так как начнут действовать меры, предпринятые правительством.

Как отметил Зафар Мирза, в настоящий момент многие политики поднимают вопрос о денге, говоря о неспособности правительства справиться с болезнью. По словам помощника премьера, такие заявления для политиков — всего лишь попытка повысить свой рейтинг.