Исламабад, , 17:23 — REGNUM 23 сентября премьер-министр Пакистана Имран Хан провел встречу с министром иностранных дел Китая Ваном И «на полях» Генеральной Ассамблеи ООН.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, главной темой обсуждения стала проблема Кашмира. Глава правительства Пакистана высоко оценил поддержку, которую КНР неизменно оказывает Исламабаду в споре с Индией. Ван И еще раз подчеркнул, что действий Индии в Кашмире «нарушают территориальный суверенитет» Китая и порождают нестабильность в Юной Азии.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.