Исламабад, , 17:13 — REGNUM 23 сентября премьер-министр Азад Кашмира (контролируется Пакистаном) Фарух Хайдер Хан заявил, что посреднические усилия президента США Дональда Трампа не принесут результатов, так как он «склоняется на сторону Индии».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Фарух Хайдер отметил, что главная роль в разрешении кашмирского конфликта должна отводиться ООН, которая должна «принять активные меры». США же, по мнению главы пакистанского Кашмира, должны поддерживать усилия международной организации, обеспечивая мирный процесс.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.